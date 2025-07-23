Gaziosmanpaşa'da yangın paniği

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Keçeboyu Caddesi'nde saat 02.45 sıralarında bir apartmanda yangın çıktı.



Henüz bilinmeyen bir nedenle 6. katta çıkan yangın paniğe neden oldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri merdiven araçları yardımıyla yangına müdahalede bulundu.



Yoğun müdahale sonrası yangın alt katlara ve yandaki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.