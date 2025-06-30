Gazipaşa'da da orman yangını çıktı

Türkiye, havaların ısınmasıyla birlikte çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan alevler söndürülürken, özellikle İzmir'deki yangınlarla mücadele sabaha kadar sürdü.



Sabahın ilk saatlerinde ise Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden kötü haber geldi.



Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.



Alevlerin yaklaştığı bir evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.