Gazipaşa’da kamyonet devrildi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonet kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.
Pazarcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Mehmet D.'nin kullandığı kamyonet, Anamur yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi.
ARAÇTAKİLER YARALANDI
Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet D. ve yolcu olarak bulunan eşi Ayşe D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, devrilen araçtaki yaralıların yardımına koştu.
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
