Gaziye akülü sandalye SGK'dan

Gazilerin kullanacağı yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyelerin bedelini SGK karşılayacak.

Gaziye akülü sandalye SGK'dan

Gaziye akülü sandalye 'dan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünün Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak yeni alınan kararı açıkladı.

"Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında aldığımız kararla Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu “özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri” Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız." dedi.

Düzenlemeyi içeren Sağlık Uygulama Tebliği'nin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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