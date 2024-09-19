Gaziye akülü sandalye SGK'dan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünün Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak yeni alınan kararı açıkladı.

"Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında aldığımız kararla Gazilerimizin ihtiyaç duyduğu “özellikli yüksek fonksiyonlu akülü tekerlekli sandalyeleri” Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız." dedi.

Düzenlemeyi içeren Sağlık Uygulama Tebliği'nin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

