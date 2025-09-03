Gazlı içecekle yangını söndürmeye çalıştı: Hatay'da ilginç anlar

Hatay'da bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Bu sırada bir kişi, çalkaladığı gazlı içecekle alevleri söndürmeye çalıştı.

'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti.

MAHALLELİ DE YARDIM ETTİ

Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu.

Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı.

GAZLI İÇECEKLE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

