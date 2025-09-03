Gazlı içecekle yangını söndürmeye çalıştı: Hatay'da ilginç anlar
Hatay'da bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Bu sırada bir kişi, çalkaladığı gazlı içecekle alevleri söndürmeye çalıştı.
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti.
MAHALLELİ DE YARDIM ETTİ
Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu.
Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı.
GAZLI İÇECEKLE MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yangın
- Hatay
- İtfaiye