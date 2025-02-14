"Gazmalı Rahman Hoca" binlerce euroyu üfürdü

Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, Türkiye'de katıldıkları bir televizyon programında, Manavgat’ta yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 euro (1 milyon 198 bin 500 lira) dolandırdığını iddia etti.



Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

ÜNVANLARLA DOLU BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ



"Gazmalı Rahman Hoca" adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi.

Kendisini sosyal medyada "İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog" olarak tanıtan Abdülrahim Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı.



Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

BÜYÜ PAYLAŞMIŞ

Abdülrahim Z.'nin sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü.