Gazze Barış Kurulu toplanıyor. Trump: 19 Şubat'ta görüşeceğim

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını uygulayacak en tepedeki yapılarından olan Gazze Barış Kurulu 'nun ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da yapılacak.



Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin insani yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığını söylerken, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü ve polis için binlerce personel tahsis edildiğini duyurdu.



GAZZE BARIŞ KURULU'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?



İsrail'in Gazze'de iki yıl süren katliamları sonrasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında geçiş sürecinde Barış Kurulu ve onun altında yer alacak Yürütme Kurulu, Gazze'yi yönetecek ve 2027 sonuna kadar görev yapacak.



Kurulda yer alma davetini Türkiye ve ABD dışında şimdilik 22 ülke daha kabul etti.



Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Ermenistan, Fas, İsrail, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Ürdün ve Vietnam, Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul eden ülkeler oldu.



KALICI ÜYELİK 1 MİLYAR DOLAR



Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek.

Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar .

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.