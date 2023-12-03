Gazze diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada 2 önemli ziyaret gerçekleştirecek.



Yeni haftanın ilk gününde Doha'ya gidecek Erdoğan'ın temaslarında ana gündem maddesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları olacak.



Katar, İsrail-Hamas çatışmasına ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenmişti.



Görüşmelerde, kalıcı ateşkes zemininin oluşturulması için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.



Cumhurbaşkanı 7 Aralık Perşembe günü ise Atina'ya gidecek.



Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda, "Temennimiz odur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız" diyerek kritik ziyaretine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler, 6 Şubat depremlerinin ardından bir kenara bırakılmıştı.

11 ili vuran depremlerin ardından, Ankara-Atina hattında yeni bir dönem başlamıştı.



Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.

