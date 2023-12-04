Gazze diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada 2 önemli ziyaret gerçekleştirecek.



Bugün Doha'ya gidecek Erdoğan'ın temaslarında ana gündem maddesi,

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları olacak.



Katar, İsrail-Hamas çatışmasına ara verilmesinde, arabuluculuk rolü üstlenmişti. Görüşmelerde, kalıcı ateşkes zemininin oluşturulması için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

PERŞEMBE GÜNÜ ATİNA'YA GİDECEK



Cumhurbaşkanı 7 Aralık Perşembe günü ise, Atina'ya gidecek.



Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda, kritik ziyaretine ilişkin ömnemli mesajlar verdi. "Temennimiz o dur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız" dedi.



Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler, 6 Şubat depremlerinin ardından bir kenera bırakılmıştı.



11 ili vuran depremlerin ardından, Ankara-Atina hattında yeni bir dönem başlamıştı. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.



Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre, 4-5 Aralık'ta Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.