"Gazze görüşmesinde varılan mutabakatlar umut verici"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için bulunduğu ABD'de, dün Florida eyaletinin Miami şehrinde ABD, Katar ve Mısır'dan temsilcilerle Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin tartışıldığı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.



Bakan Fidan, görüşmenin önemine ve görüşmede yer alan başlıklara ilişkin, "Şarm eş-Şeyh'te varılan mutabakat neticesinde Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesinin üstünden epey bir zaman geçti. Son rehinenin de teslim edilmesinin ardından artık ikinci aşamaya geçmenin parametreleri konuşuluyor. Dünkü toplantı, Şarm eş-Şeyh'ten sonraki en önemli toplantıydı. Dün gece geç saatlere kadar çeşitli ortamlarda toplantılarımızı devam ettirdik. Ana toplantıda varılan mutabakatlar umut verici. Birinci aşamada meydana gelen sorunları da tartışma imkanımız oldu. Özellikle Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu da açıkça ifade ettik. İsrail tarafından devam eden ihlaller süreci inanılmaz şekilde daha zor bir hale getiriyor. Gördüğümüz o ki tüm taraflar bu konuda mutabakat içinde ve bunun önüne geçilmesi konusunda çeşitli tartışmalarımız oldu" açıklamasını yaptı.

"BİZİM İÇİN 3 PARAMETRE ÖNEMLİ"



Bakan Fidan, "Arabulucu dört ülke Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın bu konuda üst düzey istişareleri olabildiğince yoğun bir şekilde devam ettirmeleri önemli. Dün ikinci aşamaya geçişle ilgili tartıştığımız konular arasında Gazze'nin yeniden imarı konusunda bir ön çalışma sunuldu. Bunun üzerinden bir ön tartışma yaptık. Biz Türkiye olarak, Gazze ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda bizim için 3 parametrenin önemli olduğunu ifade ettik. Birincisi Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi, ikincisi Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi, üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması. Yeniden imarda çok fazla yatırım öngörülüyor ve bu yatırımın yine Gazzeliler için olması önemli. Bu 3 kırmızı çizgi gözetildiği sürece diğer konuların teknik bir platform içinde tartışılabileceği konusunda genel siyasi stratejik çerçevemizi ilettik" dedi.

"İNSANİ YARDIMLAR KONUSUNDA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR YETERSİZ"



Gazze'nin yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri konusunun takvimlendirmesi konusunda tartışmalarını yaptıklarını belirten Bakan fidan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Barış kurulu ve nasıl hayata geçeceğine ilişkin devam eden çalışmalar var. İstikrar gücünün oluşturulması ile alakalı devam eden paralel tartışmalar var. Bu konuda neler yapılabilir, bizim bu konuda perspektifimiz neler bunları anlatma imkanımız oldu. Diğer ülkelerin perspektiflerini de dinledik. Diğer taraftan insani yardımlar konusu da biliyorsunuz çok önemli. Bu konuda atılması gereken adımlarda yetersiz bir husus söz konusu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda çok hassas. Kendisini gece bilgilendirirken bu konuda yapılan tartışmaları özellikle altını çizerek ifade ettim."



"ŞEHİRLERİN İNŞASINA İLİŞKİN ÇOK CİDDİ BİR TECRÜBEMİZ VAR"

Kış mevsimindeki olumsuz hava şartlarının etkileriyle karşılaşan Filistinliler için Gazze'ye insani yardım ve barınma araçları gönderilmesine ilişkin çalışmaların bulunduğuna değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı depremden elde edilen tecrübelerin Gazze'de uygulanabileceğini ifade etti. Bakan Fidan, "Depremden sonra elimizde iki husus var. Birincisi insani yardım ve barınmayla ilgili çadır ve konteynerler. Diğeri de depremden dolayı yerle bir olmuş bir coğrafyanın yeniden hayata geçirilmesi; şehirlerin inşa edilmesine ilişkin çok ciddi bir tecrübemiz var. Biz bu iki tecrübeyi de tartışmalarda gündeme getirdik" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ GAZZE'DE KULLANILABİLİR"

Bakan Fidan, "Türkiye 50 bin kişinin hayatını kaybettiği bir deprem sonrasında yaklaşık 500 bin konutluk bir devasa çalışmayı 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak hayata geçiren bir ülke. Bu tecrübe Gazze'de de kullanılabilir. Aynı zamanda bizim depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunlarını çözmekte kullandığımız altyapımız da onların evine girebilir. Bunlar yoğun koordinasyon gerektiren konular, biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Burada altını çizdiğimiz ve mutabık kaldığımız konuları Türkiye'ye döndüğümüzde ilgili kurumlar ve bakanlık içi genel müdürlüklerle de görev dağılımı yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.