Gazze için ortak eylem grubu: Hedef tam ateşkes olmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İngiltere’yi ziyaret etti.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Fransa'nın Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi.

Heyet Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron tarafından da kabul edildi. Görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de hedefin tam ateşkes olması gerektiğini söyledi. Fidan, İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelerin kalıcı barış için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Eylem grubu, Gazze'ye yönelik insani yardımların güvenli geçişinin sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlara göz yumulmamasının önemine dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 Kasım’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirilmişti.

