Gazze'deki ateşkes sonrası Ankara'dan art arda açıklamalar

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

Bilgiyi, Mısır'ın El Kahire haber ajansı aktardı. İsrail Ordu Radyosu, "Gazze'de operasyonlar" durdu açıklamasını yaptı.

Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre ise, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Ankara'dan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin art arda açıklamalar geldi.

NUMAN KURTULMUŞ: KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş; insanlık cephesinin dayanışması sayesinde yapılan anlaşmayla, Filistin'de yaşanan acıların bir nebze olsun hafifleme yoluna girdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş "Gazze’nin kurtuluşu, filoların, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun ve başta ülkemiz olmak üzere sözü geçen, sözü güçlü devletlerin bir araya gelmesiyle mümkün olmuştur. Soykırım boyutuna ulaşmış İsrail saldırganlığına daha fazla tahammül edilemeyeceği açıkça görüşmüştür. Savaş suçlusu Netanyahu yönetimi mahkemelerde hesap verene dek sözümüzün arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

"Direnen Filistin halkının ve bedelini canları pahasına ödeyen kardeşlerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir." diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Planlanan barış ve sağlanan ateşkesin kalıcı olması en büyük temennimizdir. Adil barış ancak adalet, güvenlik ve tam bağımsız Filistin devletinin genişçe tanınmasıyla sağlanır. Bu anlaşma, o yolda atılmış önemli bir adımdır. Dikkatimizi ve gözümüzü Gazze’den ayırmadan, insani yardım, siyasi çözüm ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz."

BURHANETTİN DURAN: MEMNUNİYET VERİCİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, "Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır. Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze’ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." diyen Burhanettin Duran, "Başta Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze’deki yaraların sarılması için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Duran "Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır." dedi.