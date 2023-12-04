Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyeleri sürüyor. İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını daha Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.



Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.



Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.



Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. Başka illere gidecekler ise otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.



İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.