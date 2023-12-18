Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha Türkiye yolunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 102 hasta ve yaralının daha Mısır'dan Türkiye'ye tahliye edilmekte olduğunu kaydetti.

Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha Türkiye yolunda

'den hasta ve yaralıların tahliyesi devam ediyor. 

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı. 

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Koca, Gazzeli 102 hasta ve yaralının daha tedavi için Mısır'dan 'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Hasta ve yaralılara 105 de refakatçi eşlik ediyor. Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta ve yaralılar için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. 

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