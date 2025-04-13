Gazzeliller Suriye'ye iddiasına | DMM: Böyle bir plan söz konusu değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirecek." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.



Merkez'den yapılan açıklamada, daha önce de yalanlanan bu iddianın İsrail'in propagandası olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir." denildi.