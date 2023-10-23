Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Cumhurbaşkanlığı uçağı ile tıbbi malzeme gönderildi Haberi Görüntüle