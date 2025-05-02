Gazze'ye giden yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı protesto edildi

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." dedi.