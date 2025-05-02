Gazze'ye giden yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı protesto edildi

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan "Vicdan Gemisi"ne gerçekleştirilen hava saldırısını protesto etti. Kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gazze'ye giden yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı protesto edildi

'ye insani yardım ulaştırma üzere yola çıkan "Vicdan Gemisi" Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıkladığı saldırıda geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi.

SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Gemide bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulunurken, dernek üyeleri, Başkolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.

Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gazze'ye giden yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı protesto edildi - 1 Gazze yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı, İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Geminin, ’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." dedi.

Gazze'ye yardım götüren gemiye bomba

Gazze'ye yardım götüren gemiye bomba

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