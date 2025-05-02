Gazze'ye giden yardım gemisine gerçekleştirilen saldırı protesto edildi
İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan "Vicdan Gemisi"ne gerçekleştirilen hava saldırısını protesto etti. Kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırma üzere yola çıkan "Vicdan Gemisi" Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıkladığı saldırıda geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi.
SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
Gemide bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulunurken, dernek üyeleri, İsrail Başkolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.
Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.
İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI İDDİASI
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır." dedi.
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