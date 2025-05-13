GBB Kuzeyşehir 4. Etap başvurusu için son gün ne zaman?

GBB Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi Kapsamında üretilecek olan 1.000 (bin) Adet konut satışa sunuldu. 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayan GBB Kuzeyşehir 4. Etap başvurusu için son gün 15 Mayıs saat 17.00 olarak belirlendi. Başvurular Başvurular www.gbbkonut.com.tr web sitesi veya GBB Konut satış ofisinden alınacak.



BAŞVURU ŞARTLARI



T.C. vatandaşı olması,



Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması,



Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.



Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendi ve eşi üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartları aranacaktır.



Kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz

sayılacaktır. Ancak aynı hanede yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar ayrıca başvuru yapabilecektir.

