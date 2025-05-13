GBB Kuzeyşehir 4. Etap başvurusu için son gün ne zaman?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden GBB Konut, Güneyşehir 4. etap projeleri için başvuru sürecini başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu projede, modern yaşam standartlarına uygun 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunuluyor. Peki, GBB Kuzeyşehir 4. Etap başvurusu için son gün ne zaman?
GBB Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi Kapsamında üretilecek olan 1.000 (bin) Adet konut satışa sunuldu. 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayan GBB Kuzeyşehir 4. Etap başvurusu için son gün 15 Mayıs saat 17.00 olarak belirlendi. Başvurular Başvurular www.gbbkonut.com.tr web sitesi veya GBB Konut satış ofisinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olması,
Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması,
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendi ve eşi üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartları aranacaktır.
Kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz
sayılacaktır. Ancak aynı hanede yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş olan çocuklar ayrıca başvuru yapabilecektir.
KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI
Proje kapsamında satışa sunulan konutlar için noter huzurunda 1000(bin) asil 1000(bin) yedek hak sahibi belirlenecek.
Noter huzurunda yapılacak olan “Konut Alma Hakkı Kurası” çekim işlemleri 16 Mayıs 2025 tarihinde GBB TV youtube kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.(Saat bilgisi duyurusu yapılacaktır.)
Başvurular web sitesi üzerinden online veya GBB Konut satış ofisinden yapılacak.
Konut satın alma hakkı elde edenlerin 20 Mayıs 2025-10 Haziran 2025 tarihleri arasında peşinat bedellerini GBB Konut hesabına yatırmaları gerekmektedir. Aksi durumda hakları yedek hak sahiplerine geçecek. Aylık taksitler 10 Temmuz 2025-20 Temmuz 2025 tarihleri aralığında başlayacak.
Başvuru şartlarını sağlamayan ve ilan edilen süre içerisinde peşinatlarını yatırmayan hak sahiplerinin hakları yedek hak sahiplerine geçecek.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabilecekler.
Bağımsız bölüm kurası idarenin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacak olup kura tarih duyurusu ilan edilecekt.
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