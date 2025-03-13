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Gebelere boğmaca aşısı yapılacak

Anneleri ve yenidoğan bebekleri boğmaca hastalığına karşı korumak için gebelik döneminde aşılama yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamanın 2 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Gebelere boğmaca aşısı yapılacak

Mevcut uygulamada, anne adaylarına gebelik döneminde tetanos-difteri TD aşısı uygulanıyor.

'ndan yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi 'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlendiği belirtildi.

Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda gebelikte yapılan aşının kapsamını genişletme kararı alındığı açıklandı.

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Bu kapsamda, tetanos-difteri aşısının bir dozu boğmaca aşısı bileşeni de içerecek şekilde uygulanacak.

Gebeler, aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak aşıyı olabilecek.

Mevcut uygulamada bebeklere boğmaca aşısı 2. aydan sonra yapılıyor artık gebeler de aşı olacak.

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