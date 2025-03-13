Gebelere boğmaca aşısı yapılacak
Anneleri ve yenidoğan bebekleri boğmaca hastalığına karşı korumak için gebelik döneminde aşılama yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamanın 2 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
Mevcut uygulamada, anne adaylarına gebelik döneminde tetanos-difteri TD aşısı uygulanıyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlendiği belirtildi.
Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda gebelikte yapılan aşının kapsamını genişletme kararı alındığı açıklandı.
Bu kapsamda, tetanos-difteri aşısının bir dozu boğmaca aşısı bileşeni de içerecek şekilde uygulanacak.
Gebeler, aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak aşıyı olabilecek.
Mevcut uygulamada bebeklere boğmaca aşısı 2. aydan sonra yapılıyor artık gebeler de aşı olacak.
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