Gebelere boğmaca aşısı yapılacak

Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de yenidoğan boğmaca vakalarında artış gözlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, tetanos-difteri aşısının bir dozu boğmaca aşısı bileşeni de içerecek şekilde uygulanacak.



Gebeler, aşı uygulamasının yapıldığı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak aşıyı olabilecek.



Mevcut uygulamada bebeklere boğmaca aşısı 2. aydan sonra yapılıyor artık gebeler de aşı olacak.