Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan hayatını kaybetti (Dursun Ali Arslan kimdir?)

DURSUN ALİ ARSLAN KİMDİR?



Dursun Ali Arslan 1962 yılında Erzurum’un İspir İlçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini İspir’de, ortaokul ve liseyi Gebze İmam hatip lisesinde okudu. Ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimlerden mezun oldu.



1988-1994 Yılları arasında Diyanet İşleri başkanlığında görev yaptı.1995 Yılında İstanbul/Sultanbeyli Belediyesinde göreve başladı. Sultanbeyli belediyesinde görev yaptığı dönem süresince 1996-2003 yılları arasında Özel Kalem Müdürü görevini yürütttü.2003-2019 yılları arasında Yazı İşleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Kültür ve Sosyal işler Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Ar-Ge Müdürü görevlerini yürüttü.



Aynı zamanda birçok Dernek-Vakıf-Sendika gb. STK’larda görev yaptı.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden sonra Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Arslan, 06 Eylül 2021 de Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.