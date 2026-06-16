Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
16.06.2026 22:01
Son Güncelleme: 17.06.2026 09:30
Savcı için bugün Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.
Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.
Gebze Adliyesi’nde Ceza Mahkemesi savcılarından Ayhan Uyumaz, dün duruşmada olduğu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Salonu’nda fenalaştı.
İhbar üzerine adliyeye gelen sağlık ekipleri Uyumaz’ın duran kalbini tekrar çalıştırıp, hastayı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Ayhan Uyumaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.
“BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM”
Adalet Bakanı Akın Gürlek de Uyumaz için taziye mesajı yayımladı.
Gürlek, “Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.