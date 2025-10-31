Gebze'de 21 bina boşaltıldı: Bölgenin zemini inceleniyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı ve çevresinde incelemeler sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin çevredeki 1000 binada incelemesi sürüyor. O binalardan 6'sı daha tahliye edildi ve boşaltılan bina sayısı 21'e çıktı.

29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında yapılan ön incelemeler tamamlandı. Gebze Belediyesi ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Enkaz alanına gelen ekskavatör, molozları hafriyat kamyonuna yüklerken bir tankerden de toz oluşmaması için sulama yapılıyor. Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

"METRO İNŞAATIYLA İLGİSİ VAR YA DA YOK DEMEK İÇİN ERKEN"

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dün geceden bu yana çalışmaların devam ettiğini söyledi.



AFAD koordinesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin, genel müdürlerin, daire başkanlarının ve 6 üniversiteden akademisyenlerin sahada incelemelerine devam ettiğini belirten Aktaş, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla başta tahliye edilen binalar olmak üzere olay yerine belli mesafedeki tüm binaların tek tek kontrol edildiğini kaydetti.

Aktaş, çalışmaların 1-2 gün daha süreceğini düşündüklerini dile getirerek, "Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Tahliyelerin ve boşaltmaların bir süre daha devam edeceğini kendilerine ilettik. Zaten ilgili arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı gün aşırı arayarak gelişmeler hakkında bilgilendiriyor." diye konuştu.



"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ORTAYA DAHA SAĞLIKLI BİR TABLO ÇIKABİLECEK"

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise şunları söyledi:

"Şu anda yapmaya çalıştığımız şey, bir yandan binaları takip ederken diğer yandan da zemini anlamaya çalışıyoruz. Zemin lokalde mi yoksa geniş alanda mı bunları anlamaya çalışıyoruz. Az önce üniversite hocalarımızı davet ettik, sahada çalışmaya başladılar. Çok sayıda binaya sensörler yerleştirerek bu binalarda hareket var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün içinde sahadan gelen verileri bir araya getirdikten sonra ortaya daha sağlıklı bir tablo çıkabilecek.



İHTİMALLER NELER?



Bilimsel verileri görmeden söylemek doğru değil. Burada jeolojik yapı çok önemli. Ama özellikle bu verileri topladıktan sonra daha net bir bilgi ortaya çıkacaktır. Sonra bunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama zemin öne çıkan bir problem olarak görünüyor."

Kritik karar vermek durumda olduklarını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:



"Burada gerçekten zeminin ve yapıların etkileşimini çok doğru, net şekilde ortaya koymak durumdayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumdayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki çalışmalarımız devam edecek. Tahliye edilmiş olan binalarımıza vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır yok mudur bunu da ortaya koymak son derece önemli."