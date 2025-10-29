Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YIKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"



İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 7 katlı olduğunu ancak 5 katında daire olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metre çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor." dedi.