Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Enkazın içinde 7 kişi olduğu ifade edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor - 1 Binanın yan yattığı görülürken ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor - 2 Binanın yıkılmadan önceki hali (Kaynak: Google Maps)

"METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YIKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"

İHA Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 7 katlı olduğunu ancak 5 katında daire olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metre çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor." dedi.

