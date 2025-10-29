Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Enkazın içinde 7 kişi olduğu ifade edilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
"METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YIKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"
İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 7 katlı olduğunu ancak 5 katında daire olduğunu dile getirdi.
Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metre çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor." dedi.
- Bina
- Kocaeli Gebze
- Kocaeli