Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Anne ve babanın cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde tamamlandı. Anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı, masıyla 5 kişilik Bilir ailesinin 4 ferdi yaşamın yitirdi. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Aktaş, "Bir kadın sesi var. Çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı." dedi. Mehmet Aktaş, 627 kişilik ekiple arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirip 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğunu ifade etti. İlerleyen dakikalarda enkazdan 14 yaşındaki Nisa'nın da cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı sağ olarak çıkardık enkazdan. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve babaya ulaşılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üçü de aynı odadaydı yani iki ceset ve Dilara kızımız aynı yerden çıkarıldılar. Anne ve baba farklı odada görünüyor." dedi.

LEVENT VE EMİNE BİLİR'İN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI



Enkaz altında kalan Levent Bilir ve eşi Emine Bilir'i enkaz altından kurtarma çalışmaları akşam saatleri boyunca devam etti.

Çalışmaların 19'uncu saatinde, gece yarısı 44 yaşındaki baba Levent Bilir'e ulaşıldı. Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan Bilir'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaklaşık 15 dakika sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Emine Bilir'in c enazesi de morga götürüldü.

"DİLARA KIZIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Gün boyu enkazdaki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.

Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı. Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." diye konuştu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceği bilgisini de verdi.