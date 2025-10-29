Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Anne ve babanın cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişilik aileden önce iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir, saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gece yarısı, çalışmaların 19'uncu saatinde baba Levent Bilir ile anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkaz altında kimse kalmadı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde tamamlandı. Anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı, masıyla 5 kişilik Bilir ailesinin 4 ferdi yaşamın yitirdi.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Enkazda arama kurtarmaya başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı çalışmalarda dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.
BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA:
12 BİNA MÜHÜRLENDİ
Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 12 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Binalar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
ENKAZ ALANINDA HAREKETLİLİK
Enkazdan bir kişiden ses alındığı ifade edilirken bölgeden zaman zaman sessizlik anonsu yapılıyor.
Ekiplerin enkazda iki noktaya yoğunlaştığını ifade edilirken yaşam koridoru oluşturulduğu dile getirildi.
İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Aktaş, "Bir kadın sesi var. Çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı." dedi.
Mehmet Aktaş, 627 kişilik ekiple arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirip 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğunu ifade etti.
İlerleyen dakikalarda enkazdan 14 yaşındaki Nisa'nın da cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi geldi.
18 YAŞINDAKİ DİLARA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
18 yaşındaki Dilara Bilir, 8 saatlik çalışma sonucu enkazdan sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Dilara'nın genel durumunun iyi olduğu belirtilirken genç kızın bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Kocaeli 112'nin başhekiminin Doç. Dr. Onur Karayakalı'nın Dilara'nın tedavisiyle ilgilendiği öğrenildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı sağ olarak çıkardık enkazdan. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve babaya ulaşılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üçü de aynı odadaydı yani iki ceset ve Dilara kızımız aynı yerden çıkarıldılar. Anne ve baba farklı odada görünüyor." dedi.
LEVENT VE EMİNE BİLİR'İN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Enkaz altında kalan Levent Bilir ve eşi Emine Bilir'i enkaz altından kurtarma çalışmaları akşam saatleri boyunca devam etti.
Çalışmaların 19'uncu saatinde, gece yarısı 44 yaşındaki baba Levent Bilir'e ulaşıldı. Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan Bilir'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Sedyeyle ambulansa alınan Levent Bilir'in cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaklaşık 15 dakika sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Emine Bilir'in c enazesi de morga götürüldü.
"DİLARA KIZIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"
Gün boyu enkazdaki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.
Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı. Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." diye konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceği bilgisini de verdi.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:
"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."
VALİ AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi.
Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi.
"AKLIM ALMIYOR NASIL OLUR?"
Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok." dedi.
"Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı." diye konuşan Rabia Bilir, "Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor." diye konuştu.
"BİNAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Bina
- Kocaeli Gebze
- Kocaeli