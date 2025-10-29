Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Enkazda 5 kişi var

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde zemin ile birlikte 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın giriş katında eczane bulunuyor. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürerken içeriden ses geldiği ifade ediliyor.

"EKİPLER OLAY YERİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir." dedi.



Olay yerinde AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve STK ekiplerinin olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir." diye konuştu.



Yerlikaya, çalışmalarda toplam iki arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, iki drone ve 52 aracın yer aldığını da ifade etti.



AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi.



Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki kurtarmak. Binada yaşayanlar var ama teyit ettiğimiz 5 kişi var. Elimizde tam bir veri yok." dedi.



Çalışmaların devam ettiğini açıklayan Aktaş, "AFAD ekipleri dinleme yapılıyor. Henüz bir temas yok." diye konuştu.

Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi.

"5 KİŞİLİK AİLENİN İÇERDE OLDUĞU BİLGİSİ VAR"

NTV muhabiri Ali Ablay, binanın yıkıldığı bölgede metro çalışması olduğunu dile getirdi.



Ablay, "Metronun Akse Sapağı durağının yanındaki binada yıkım oldu. Bu bölgede eski binalar da mevcut. Binada iki aile yaşıyormuş. Bir ailenin düğün sebebiyle memlekette olduğu, diğer 5 kişilik ailenin ise içerde olduğu bilgisi var." dedi.

