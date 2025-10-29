Gebze'de 7 katlı bina çöktü: Enkazda 5 kişi var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında enkazın içinde 5 kişinin olduğunu açıkladı. Aktaş, "Yıkımın neden olduğuna dair bir bilgi yok. Önceliğimiz enkaz altındakileri kurtarmak." dedi. Bina yakınlarında metro çalışması olduğu belirtiliyor.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde zemin ile birlikte 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın giriş katında eczane bulunuyor.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürerken içeriden ses geldiği ifade ediliyor.
"EKİPLER OLAY YERİNDE"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir." dedi.
Olay yerinde AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve STK ekiplerinin olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir." diye konuştu.
Yerlikaya, çalışmalarda toplam iki arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, iki drone ve 52 aracın yer aldığını da ifade etti.
AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi.
Aktaş, "İlk önceliğimiz enkaz altındaki kurtarmak. Binada yaşayanlar var ama teyit ettiğimiz 5 kişi var. Elimizde tam bir veri yok." dedi.
Çalışmaların devam ettiğini açıklayan Aktaş, "AFAD ekipleri dinleme yapılıyor. Henüz bir temas yok." diye konuştu.
Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi.
"5 KİŞİLİK AİLENİN İÇERDE OLDUĞU BİLGİSİ VAR"
NTV muhabiri Ali Ablay, binanın yıkıldığı bölgede metro çalışması olduğunu dile getirdi.
Ablay, "Metronun Akse Sapağı durağının yanındaki binada yıkım oldu. Bu bölgede eski binalar da mevcut. Binada iki aile yaşıyormuş. Bir ailenin düğün sebebiyle memlekette olduğu, diğer 5 kişilik ailenin ise içerde olduğu bilgisi var." dedi.
"METRO ÇALIŞMASINDAN DOLAYI YIKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"
İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, NTV canlı yayınında binanın 7 katlı olduğunu ancak 5 katında daire olduğunu dile getirdi.
Fidan, "Binanın altında iki katlı dükkan var. İlk gelen bilgi enkazda 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bölgede metre çalışması var. Bundan dolayı yıkıldığı tahmin ediliyor." dedi.
"SOL TARAF ÇÖKMÜŞ"
ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Altunorak, binanın sol tarafında bir çökme olduğunu ve o çökmeden dolayı binanın yıkıldığını dile getirdi.
Altunorak,"Kolon ve kirişler ayakta duruyor. Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış. Yerdeki çökmeden dolayı yıkılsaydı. Görüntü böyle olmazdı." dedi.
"YER TESPİTİ AŞAMASINDAYIZ"
NTV canlı yayınına katılan AKUT Kocaeli Alan Başkan Yardımcısı Olgun Doğan, binanın eğilerek yıkıldığından söz etti. Doğan, "Temelden öne doğru yıkılmaya benziyor. Dairelerin konumlarına göre daha detaylı bir arama yapmak gerekiyor. Şu an yer tespiti aşamasındayız. Yer tespitinin ardından kazazedelere ulaşmaya çalışacağız." dedi.
Aktaş, şöyle devam etti:
"Binanın yapı türünün ne olduğuna bağlı olarak kurtarma süresi değişebilir. Önemli olan kısım yer tespiti ne kadar erken yapılırsa kurtarma o kadar hızlı gerçekleşir."
Aktaş, kurtarma çalışmalarında yer tespitinin zaman aldığını dile getirdi.
YIKILAN BİNANIN TAPU KAYDI
175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş. Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.
