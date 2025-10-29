Gebze'de 7 katlı bina çöktü: İki can kaybı var

Gebze'de yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı Haberi Görüntüle

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarmaya başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı çalışmalarda dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.

BİNANIN YIKILMA ANI KAMERADA:

9 BİNA MÜHÜRLENDİ



Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.



9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Binanın yan yatarak çöktüğü görülüyor.

Cenazeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı.

ENKAZ ALANINDA HAREKETLİLİK Enkazdan bir kişiden ses alındığı ifade edilirken bölgeden zaman zaman sessizlik anonsu yapılıyor. Ekiplerin enkazda iki noktaya yoğunlaştığını ifade edilirken yaşam koridoru oluşturulduğu dile getirildi. İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 12 yaşındaki Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.



Aktaş, "Bir kadın sesi var. Çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı." dedi.



Mehmet Aktaş, 627 kişilik ekiple arama çalışmalarının sürdüğünü dile getirip 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğunu ifade etti.



İlerleyen dakikalarda enkazdan 14 yaşındaki Nisa'nın da cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi geldi. 18 YAŞINDAKİ DİLARA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

18 yaşındaki Dilara Bilir, 8 saatlik çalışma sonucu enkazdan sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Dilara'nın genel durumunun iyi olduğu belirtilirken genç kızın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kocaeli 112'nin başhekiminin Doç. Dr. Onur Karayakalı'nın Dilara'nın tedavisiyle ilgilendiği öğrenildi.

Dilara enkazdan 8 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara'yı sağ olarak çıkardık enkazdan. İletişim kurulabiliyor, genel durumu iyi gibi görünüyor. Anne ve babaya ulaşılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üçü de aynı odadaydı yani iki ceset ve Dilara kızımız aynı yerden çıkarıldılar. Anne ve baba farklı odada görünüyor." dedi.

Dilara'nın enkazdan çıkarıldığı an böyle görüntülendi.

ANNE VE BABA HALA ENKAZ ALTINDA



Enkaz altında kalan Levent Bilir (44) ve eşi Emine Bilir'i enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.



Ailenin, dairede kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

12 yaşındaki Emir Bilir, Levent Bilir ve eşi Emine Bilir.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:



"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

VALİ AKTAŞ: YIKIMIN NEDEN OLDUĞUNA DAİR BİR BİLGİ YOK Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, NTV canlı yayınında yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi.



Çalışmalar devam ederken olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, enkazdaki ailenin ikinci katta yaşadığını söyledi. "TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ" Aktaş, "Çalışma boyunca binalarda mevcut herhangi bir şey tespit edilmemiş olmakla birlikte 9 binamızı tahliye ettik. Tamamen tedbiren." dedi.

Binanın yıkılmadan önceki hali (Kaynak: Google Maps)

"İNŞALLAH BİR MUCİZE OLUR"



Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok." dedi.



"Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı." diye konuşan Rabia Bilir, "Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." diye konuştu.



"BİNAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"



Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım." ifadelerini kullandı.

Bölgede Akse Sapağı durağının metro çalışması mevcut.