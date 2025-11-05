Gebze’de enkazdan kurtulan Dilara’ya acı haber verildi
05.11.2025 00:38
İHA
Gebze’de çöken binadan sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'e anne ve babasıyla 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde verildi.
Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı.
18 yaşındaki Dilara Bilir; Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor. Yakınları, servise alınan genç kızla ilk kez görüştü.
Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi eşliğinde genç kıza ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdiler.
Büyük üzüntü yaşayan Bilir, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği söyledi.
BÖLGEDE 3 BİNA DAHA BOŞALTILDI
İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı.
Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.
Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi. Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.
Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.
Çöken binanın ardından bugüne kadar Gebze ve Darıca ilçelerinde toplamda, 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim mühürlenirken, vatandaşlar da bu yapılardan tahliye edildi.
JEOFİZİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binden fazla binanın taranması devam ediyor. Bilim adamları, bilinen tüm teknikleri kullanarak detaylı analiz yapıyor. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen bilim insanları, hem çökme nedenini tespit etmek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmalar yürütüyor.
YERİN METRELERCE ALTI GÖRÜNTÜLENİYOR
Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte, "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak.
RADARLARLA BİNALAR İZLENİYOR
Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor.
Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilediği belirleniyor.
427 PERSONEL 120 ARAÇ ÇALIŞMA YAPILIYOR
Sahada 27 kamu kurum ve kuruluş ile toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip sağlıklı rapor hazırlamaya çalışılıyor.
SU KUYULARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Ayrıca, enkazı kaldırılan Arslan Apartmanı'nın zemininde su kuyusu olup olmadığının tespiti amacıyla üniversitelerden gelen uzmanlar tarafından sondaj çalışması yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri de söz konusu çalışma esnasında, 135 derece açıyla tarama yapan georadar cihazı ile binalardaki hareketliliği ölçüyor.
Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik verilerin toplandığı ve risklerin raporlandığı bildirildi.