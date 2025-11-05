Gebze’de enkazdan kurtulan Dilara’ya acı haber verildi

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binden fazla binanın taranması devam ediyor. Bilim adamları, bilinen tüm teknikleri kullanarak detaylı analiz yapıyor. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen bilim insanları, hem çökme nedenini tespit etmek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmalar yürütüyor.

YERİN METRELERCE ALTI GÖRÜNTÜLENİYOR

Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte, "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak.

RADARLARLA BİNALAR İZLENİYOR

Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor.

Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilediği belirleniyor.