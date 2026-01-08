Gebze'de girişinde çukur oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
08.01.2026 03:38
IHA
AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişinde çukur oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.
Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Bunun üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, tedbir amaçlı 5 katlı binanın boşaltılmasını kararlaştırdı.
Polis ekiplerince çevresine şerit çekilen binadan tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin, bina ve çevresindeki çalışması sürüyor.