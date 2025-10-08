Gebze'de kadın cinayeti: Çelişkili ifadeler verdi, tutuklandı

Fadik Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Polat, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kadının, 10 yıllık evli olduğu ve evliliği süresince şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

EŞİ "İNTİHAR" DEDİ

Polat’ın tabancayla kendisini vurarak intihar etmiş olabileceğini söyleyen eşi Ramazan Polat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Polat'ın ellerinden ve üzerinden swap önekleri alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Ramazan Polat'ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Polat'ın bir ifadesinde olay anında evde, başka bir ifadesinde ise dışarıda olduğunu söylediği belirtildi.

Eşine birkaç kez şiddet uyguladığını da itiraf eden Polat, savcılıkta verdiği ifadesinde eşiyle telefonla konuştukları sırada, eşinin durumundan şüphelenip eve geldiğini, içeriye girdiğinde eşinin elinde bulunan ve karnına dayadığı tabancanın tetiğine bastığını, kanları görünce polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadeler çelişkili bulunan Ramazan Polat, eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla geçen hafta mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ramazan Polat, tutuklandı.