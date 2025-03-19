Gebze'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Bayram Zunluoğlu, evinin önünde pusu kurup silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliler tarafından öldürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi Pirireis Caddesi 25’inci Sokak’ta sabaha karşı otomobilini evinin önüne park eden Bayram Zunluoğlu, araçtan indiği sırada sokakta silahlı saldırısına uğradı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Zunluoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAKALANAN ÜÇ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin başlatılan çalışma kapsamında C.Y., Y.A., H.S. dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen C.Y. tutuklanırken, Y.A. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAYDAN 10 DAKİKA ÖNCE MOTOSİKLETLE KEŞİF YAPMIŞLAR
Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin Bayram Zunluoğlu’nun evinin bulunduğu sokakta olaydan 10 dakika önce motosikletle tur atarak keşif yaptığı, daha sonra da otomobiliyle evinin bulunduğu sokağa girerek aracından inen Zunluoğlu’na tabancayla ateş ettiği görülüyor.
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