Gebze'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Mimar Sinan Mahallesi Pirireis Caddesi 25’inci Sokak’ta sabaha karşı otomobilini evinin önüne park eden Bayram Zunluoğlu, araçtan indiği sırada sokakta silahlı saldırısına uğradı.



Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Zunluoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



YAKALANAN ÜÇ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI



Olaya ilişkin başlatılan çalışma kapsamında C.Y., Y.A., H.S. dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen C.Y. tutuklanırken, Y.A. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.