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Gebze'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gebze'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi güney yanyol cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka , F.Ö. idaresindeki 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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