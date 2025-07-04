Gebze'de orman yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda saat 16.30 sırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları ve yanan alan dronla görüntülendi.
Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi aldı.
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