Gebze'de palet fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlit çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 işçi hafif yaralandı.
Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi’ndeki bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 işçi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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