Gebze'de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlit çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 işçi hafif yaralandı.

Gebze'de palet fabrikasında yangın

, dün saat 22.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi’ndeki bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 işçi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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