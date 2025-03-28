imsakiye

Gebze’de servis minibüsü, TIR’la çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis minibüsü TIR’la çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Gebze’de servis minibüsü, TIR’la çarpıştı: Yaralılar var

’nin Gebze ilçesinde TIR’la çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

D-100 karayolu yan yol İstanbul yönü Tavşanlı Mahallesi’nde Aydın İ. yönetimindeki 41 VS 982 plakalı TIR, Veyis T.’nin kullandığı 34 LGR 743 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada servis sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Gebze’de servis minibüsü, TIR’la çarpıştı: Yaralılar var - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...