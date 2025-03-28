Gebze’de servis minibüsü, TIR’la çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis minibüsü TIR’la çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TIR’la çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
D-100 karayolu yan yol İstanbul yönü Tavşanlı Mahallesi’nde Aydın İ. yönetimindeki 41 VS 982 plakalı TIR, Veyis T.’nin kullandığı 34 LGR 743 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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