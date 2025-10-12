Gebze'de trafik kazası: İki yaralı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Ayhan A.'nın kullandığı otomobil ile Mehmet Akif E.'nin kullandığı otomobil, Mutlukent mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Ayhan A’nın kullandığı araç takla atarken, diğer otomobil bariyere çarparak durabildi.



Kazada Mehmet Akif E. araçtan yola savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Mehmet Akif E, ilk müdahalenin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ayhan A. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.