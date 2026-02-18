Gebze'de tren istasyonunda kadın cinayeti
18.02.2026 17:37
Son Güncelleme: 18.02.2026 18:08
TCDD'ye ait tren istasyonunda işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tren istasyonunda, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Gebze İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Aylin Polat Dağ (55) ile boşanma aşamasındaki eşi Erdal Dağ arasında tartışma çıktı.
Bu sırada Erdal Dağ, yanında bulunan silahla Aylin Polat Dağ'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
UZAKLAŞTIRMA KARAR ALDIRMIŞ
Bu arada sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Aylin Polat Dağ'ın katil zanlısı eşi Erdal Dağ hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi.