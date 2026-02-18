Gebze'de tren istasyonunda kadın cinayeti

Gebze İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Aylin Polat Dağ (55) ile boşanma aşamasındaki eşi Erdal Dağ arasında tartışma çıktı.



Bu sırada Erdal Dağ, yanında bulunan silahla Aylin Polat Dağ'a ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

UZAKLAŞTIRMA KARAR ALDIRMIŞ



Bu arada sınıf öğretmeni olduğu öğrenilen Aylin Polat Dağ'ın katil zanlısı eşi Erdal Dağ hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı aldırdığı tespit edildi.