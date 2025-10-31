Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Bölgenin zemini inceleniyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'na 100 metre mesafedeki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kolonlarında çatlak oluşan bina ve yakındaki iki bina 21 dairede ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

"METRO İNŞAATIYLA İLGİSİ VAR YA DA YOK DEMEK İÇİN ERKEN"



Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral sabah saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeyeceğini söyledi.

Büyükakın, "Metro inşaatıyla ilgisi var demek, yok demek şundan oldu bundan oldu demek şu an için erken. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak, bir ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilecek. Devletin tüm kurumları burada. Biz üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yeter ki aceleyle bir şey yapmayalım." diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ORTAYA DAHA SAĞLIKLI BİR TABLO ÇIKABİLECEK"

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise şunları söyledi:

"Şu anda yapmaya çalıştığımız şey, bir yandan binaları takip ederken diğer yandan da zemini anlamaya çalışıyoruz. Zemin lokalde mi yoksa geniş alanda mı bunları anlamaya çalışıyoruz. Az önce üniversite hocalarımızı davet ettik, sahada çalışmaya başladılar. Çok sayıda binaya sensörler yerleştirerek bu binalarda hareket var mı yok mu anlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün içinde sahadan gelen verileri bir araya getirdikten sonra ortaya daha sağlıklı bir tablo çıkabilecek.



İHTİMALLER NELER?



Bilimsel verileri görmeden söylemek doğru değil. Burada jeolojik yapı çok önemli. Ama özellikle bu verileri topladıktan sonra daha net bir bilgi ortaya çıkacaktır. Sonra bunu söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama zemin öne çıkan bir problem olarak görünüyor."

BAKAN KURUM: 16 BİNAYI TAHLİYE ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, dün beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Daha sonr yaptığı açıklamada hızlı şekilde yapılması gereken tüm işlemlerin Vali İlhami Aktaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, yıkımın sebeplerinin detaylı şekilde araştırıldığını dile getirdi. Etraftaki tüm binaların tespitlerini bilim insanları, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yaptıklarını vurguladı.

Bölgede zemin kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilgili Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle detaylı çalışma yapıldığını belirten bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 16 binayı tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz... Gelen talepleri, sorunları, detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak gerekse burada yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları, gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz gerek Gebze Belediyemizle birlikte bu süreci yürüteceğiz. Bu süreçte de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."



"3 BİNADAKİ 21 DAİREYİ BOŞALTTIK"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın tahliyesinin sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Aktaş, "Çöken binanın çevresindeki 3 binada 21 daireyi boşalttık." dedi.

Bölgede adli bilirkişinin haricinde, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getiren Vali Aktaş şöyle konuştu:

"Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait olan tesiste, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik.

Şu ana kadar tespit ettiğimiz başka buna benzer bir olay yok. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde gözlemsel inceleme de yapıyorlar. Gözle görülen ya da ihbar edilen ya da 2 gündür süren teknik incelemelerde ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten hemen boşaltıyoruz."