Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Taşıyıcı kolonda çatlama
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir binanın kolonlarından çatlak oluştu. Bina, yakınındaki iki bina ile birlikte boşaltıldı.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'na 100 metre mesafedeki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kolonlarında çatlak oluşan bina ve yakındaki iki bina 21 dairede ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.
BAKAN KURUM: 16 BİNAYI TAHLİYE ETTİK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.
Kurum, "Burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığını araştırmak için detaylı bir çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar 16 binamızı tahliye ettik. Tedbirler alınacak. Yenilenmesi gereken binalara yönelik çalışmalar yapılacak." diye konuştu.
"3 BİNADAKİ 21 DAİREYİ BOŞALTTIK"
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın tahliyesinin sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Aktaş, "Çöken binanın çevresindeki 3 binada 21 daireyi boşalttık." dedi.
12 BİNADA 45 AİLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrıldı.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR
Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başladı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirildi. Ölçümler sırasında bölge halkının, enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.
