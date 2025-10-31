Gebze'de üç bina daha boşaltıldı: Taşıyıcı kolonda çatlama

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'na 100 metre mesafedeki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kolonlarında çatlak oluşan bina ve yakındaki iki bina 21 dairede ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

BAKAN KURUM: 16 BİNAYI TAHLİYE ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Kurum, "Burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığını araştırmak için detaylı bir çalışma yapıyoruz. Bugüne kadar 16 binamızı tahliye ettik. Tedbirler alınacak. Yenilenmesi gereken binalara yönelik çalışmalar yapılacak." diye konuştu.



"3 BİNADAKİ 21 DAİREYİ BOŞALTTIK"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın tahliyesinin sağlandığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Aktaş, "Çöken binanın çevresindeki 3 binada 21 daireyi boşalttık." dedi.