Gebze'deki orman yangını kontrol altında
Gebze'de gece yarısı çıkan orman yangını 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Cumaköy mahallesindeki ormanlık alanda gece 01.15 sıralarında çıkan yangına karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, alevler yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
Yangında, 7 dönüm alanda hasar oluştu. Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
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