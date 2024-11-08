Gebze'deki kedi ve köpek katliamının otopsi sonucu belli oldu

Kocaeli'de Gebze Belediyesi'ne bağlı barınakta 45 hayvanın öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsi raporunda; hayvanlarda vurma, çarpma, kesici alet ve ateşli silah yarasının tespit edilmediği belirtildi.

Gebze'deki kedi ve köpek katliamının otopsi sonucu belli oldu
Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı

Gebze’de hayvan katliamı: Çöp torbalarından çok sayıda kedi ve köpek çıktı

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Gebze'de barınakta ölü bulunan bazı hayvanlara otopsi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ölü hayvanlar arasındaki 4 köpek ve 3 kediye otopsi yapıldı.

Raporda, hayvanların akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama görüldüğü, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi.

Hastalık yönünden yapılan incelemelerin sonuçlarına da yer verildi. Köpeklerde gençlik hastalığı ve kanlı ishal olarak bilinen hastalıkların negatif, kedilerde ise koronavirüsü olarak bilinen FIP testinin negatif olduğuna dikkat çekildi.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunması tepki toplamıştı.

Hayvanların öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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