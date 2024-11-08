Gebze'deki kedi ve köpek katliamının otopsi sonucu belli oldu

Gebze'de barınakta ölü bulunan bazı hayvanlara otopsi yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ölü hayvanlar arasındaki 4 köpek ve 3 kediye otopsi yapıldı.



Raporda, hayvanların akciğerlerinde şiddetli sıvı birikmesi, ödem ve kanama görüldüğü, diğer organların ise normal yapıda olduğu belirtildi.



Hastalık yönünden yapılan incelemelerin sonuçlarına da yer verildi. Köpeklerde gençlik hastalığı ve kanlı ishal olarak bilinen hastalıkların negatif, kedilerde ise kedi koronavirüsü olarak bilinen FIP testinin negatif olduğuna dikkat çekildi.



TEPKİ TOPLAMIŞTI



Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunması tepki toplamıştı.



Hayvanların öldürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.