Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesi Tembelova mevkisi Ankara istikametinde, Ahmet Ceylan'ın kullandığı 34 FA 0269 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsün yol kenarındaki beton bloğa çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenerek devrildi. Beton bloğun parçaları yola saçıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada otobüsün muavini Cengiz Kadirhan Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçlar kaza nedeniyle Şekerpınar gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.



Yolun kapanması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda aracıyla beklediği sırada rahatsızlanan bir vatandaşa, sağlık ekipleri müdahale etti.





Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, otobüsün vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından tek şeritten verilmeye başlandı.



Kazada yaşamını yitiren Cengiz Kadirhan Kıyak'ın cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

