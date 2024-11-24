Gece başlayan yağmur, sabah kar yağışına döndü: Şehir beyaza büründü

Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi ve yollar beyaza büründü.

Gece başlayan yağmur, sabah kar yağışına döndü: Şehir beyaza büründü

'ta kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan sağana yerini kara bıraktı.

Kar kent merkezini beyaza bürürken, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kentte işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.

Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.

Kar yağışından mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.

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