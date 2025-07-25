Gece boyu alevlerle kıyasıya mücadele

GAZİEMİR, ŞEHİTKAMİL, GÖLPAZARI VE MUDURNU YANGINLARI KONTROL ALTINDA OGM, İzmir'in Gaziemir, Gaziantep'in Şehitkamil, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın havadan ve kadan 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ad 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İki bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

GEYVE, OVACIK'TA ENERJİ DÜŞÜRÜLDÜ



OGM'nin açıklamasında Sakarya'nın Geyve (3 nokta) ve Karabük'ün Ovacık ilçelerindeki yangınlarda ise alevlerin enerjisinin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.



OGM bu açıklamadan birkaç saat sonra "Bilecik Gölpazarı ve Bolu Mudurnu'da devam eden yangınlar kontrol altına alınmıştır.



Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." açıklaması yapıldı.