Gece boyu alevlerle kıyasıya mücadele
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.Bilecik Gölpazarı, Bolu Mudurnu, İzmir Gaziemir ve Gaziantep Şehitkamil'de alevler kontrol altında. Enerjisi düşüren yangınlar Sakarya Geyve ve Karabük Ovacık. 10 şehit verilen Eskişehir Seyitgazi ve Karabük Safranbolu'da müdahale sürüyor.
10 yangın şehidine veda eden Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) verdiği bilgiye göre kabus 10 ayrı noktada sürüyor.
Eskişehir'den Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında bölgedeki şiddetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını engelliyor.
Hava karardı, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünü de etkisi altına alan alevlerle mücadeleyi kadra ekipleri sürdürüyor.
Ekiplere destek olan çiftçiler, alevleri durdurmak için bölgede çukurlar kazdı.
Yangın riski, alevlerin kontrol altına alındığı noktalarda da devam ediyor.
Şiddetli rüzgar, bazı noktalarda yeniden alevlenmelere yol açıyor
GAZİEMİR, ŞEHİTKAMİL, GÖLPAZARI VE MUDURNU YANGINLARI KONTROL ALTINDA
OGM, İzmir'in Gaziemir, Gaziantep'in Şehitkamil, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın havadan ve kadan 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ad 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İki bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
GEYVE, OVACIK'TA ENERJİ DÜŞÜRÜLDÜ
OGM'nin açıklamasında Sakarya'nın Geyve (3 nokta) ve Karabük'ün Ovacık ilçelerindeki yangınlarda ise alevlerin enerjisinin düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.
OGM bu açıklamadan birkaç saat sonra "Bilecik Gölpazarı ve Bolu Mudurnu'da devam eden yangınlar kontrol altına alınmıştır.
Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." açıklaması yapıldı.
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