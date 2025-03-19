Gece boyu sağanak etkili oldu: Araçlar suya gömüldü
Trabzon'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışla birlikte araçlar su alında kaldı.
Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde park halindeki iki araç kısmen su altında kaldı.
Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.
KAR YAĞDI
Hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla kentin yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.
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