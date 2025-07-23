Gece denize girdi, boğuldu
Tatile gittiği Fethiye'de gece yarısı denize giren Rıza Biçer hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi.
Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik dalış timinin sudan çıkardığı Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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