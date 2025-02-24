Gece dönercisine silahlı saldırı: “Neden yan bakıyorsun” dedi, öldürüldü

Adana ’da gece dönercisi Fevzi Güçlü, 17 yaşındaki A.E.E. tarafından yan bakma kavgasında öldürüldü. Olay, 17 Şubat’ta saat 00.30 sıralarında Seyhan’daki Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. A.E.E., gece dönercisinin önünde beklediği sırada çalışanla tartıştı. Tartışmanın büyümesi A.E.E., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, işletmeci Fevzi Güçlü karnından vurularak ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Güçlü, kurtarılamadı.

“NEDEN YAN BAKIYORSUN?” DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi.



A.E.E.’nin yerini tespit eden polis, saklandığı eve yaptığı baskınla şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyete götürülen A.E.E., sorgusunda, “Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri, ‘Neden yan bakıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım.” dedi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.