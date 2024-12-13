Gece iş yerinde kaldı: Sabah arkadaşları şok yaşadı

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI



Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması sonrası olay yeri inceleme ekibi çalışma yaptı. Bu sırada durumdan haberdar edilen Koçdemir'in eşi de iş yerine geldi. Büyük üzüntü yaşayan Koçdemir'in eşini, polis ve eşinin arkadaşları sakinleştirdi.



Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Koçdemir'in ayrıca astım, kalp ritminde düzensizlik gibi hastalıkları olduğu öğrenildi.