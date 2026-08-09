Gece ışığı yanan ev şüphe uyandırdı. Çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş

Samsun’a getirilen Ertan B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hataylı olduğu bir süre öncede Sinop ilinde hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilen Ertan B., Necmettin Uzun’un parkta anahtarını düşürdüğünü, anahtarı kendisine verip tanıştıklarını ve birlikte Uzun’un evine gittikleri ve burada kendisini taciz ettiğini iddia etti. Yapılan araştırmada ise Ertan B.’nin Necmettin Uzun’un lokantada çorba içtikten sonra hesabı öderken cüzdanını gördüğü ve takip ederek evine kadar peşinden gedip bıçaklayıp cüzdanını aldığı ortaya çıktı.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve çok sayıda suç kaydı bulunan Ertan B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.