Gece kulübü önünde alacak verecek cinayeti

Avcılar'da bir kişi araç alım meselesi nedeniyle başlayan kavgada öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Resul Tire (40) bir süre önce başka bir kişi ile araç alım satımı sırasında para meselesi yüzünden tartıştı.

Olay saatinde işletme önüne gelen kişi ya da kişilerle Tire arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı taraf Tire'ye art arda silahla ateş etti.

Vücuduna dört kurşun isabet eden Tire olay yerinde yaşamını yitirirken olayın faili kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tire'nin adam yaralamakta dahil çok sayıda suç kaydının da olduğu bilgisine ulaşıldı.