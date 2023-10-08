Gece kulübünde duvardaki gizli bölmeden uzun namlulu silah çıktı

Diyarbakır’da polisin bir gece kulübüne yaptığı baskında işletmecinin odasında yapılan aramada, duvardaki gizli bölme ortaya çıkarıldı. Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.

Gece kulübünde duvardaki gizli bölmeden uzun namlulu silah çıktı

’da organize suç örgütlerine ve kaçakçılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde bir gece kulübüne baskın yaptı.

İşletmecinin odasında yapılan aramada, duvarda boşluk olduğu fark edildi. Bunun üzerine boşluk sesinin olduğu bölümdeki duvar kağıdı sökülünce gizli bölme ortaya çıkarıldı. Odadaki çatalla açılan gizli bölmeden 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirildi.

Gece kulübünde duvardaki gizli bölmeden uzun namlulu silah çıktı - 1

Gözaltına alınan işletmeci A.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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